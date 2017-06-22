Объем торгов долларом на межбанке 21 июня уменьшился на $24,4 млн до $145,8 млн

В среду, 21 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 24,4 млн долларов по сравнению с 20 июня до 145,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 26,7 млн долларов по сравнению с 20 июня до 192,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 1 коп. в среду просел на 1 коп. до 26,03 UAH/USD.