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Доллар дешевеет 22 июня на опасениях по поводу будущего повышения ставки ФРС США
09:04 22.06.2017 |
Курс доллара в четверг утром снижается к мировым валютам, поскольку у инвесторов сохраняется беспокойство относительно дальнейших действий ФРС США по повышению процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.32 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 97,51 пункта. Курс доллара к иене опускался до 111,07 иены за доллар со 111,38 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,1172 доллара за евро с 1,1170 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Инвесторы сосредоточены на неоднозначных комментариях представителей ФРС, сделанных на этой неделе, отмечает газета The Wall Street Journal. Трейдеров волнует, сколько еще повышений процентной ставки планирует ФРС в этом году. Беспокойство участников рынка также вызвано замедлением темпов инфляции в стране, отмечает газета.
Ранее на этой неделе глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что сохранение стимулирующей монетарной политики ФРС создает риск резкого снижения безработицы, что ускорит инфляцию. В этом случае регулятору придется резко ужесточать монетарную политику, что может привести к рецессии. В то же время глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс высказал мнение, что американскому регулятору целесообразно подождать до конца года с очередным повышением процентной ставки. А глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что необходимо подождать данных статистики, чтобы понять, являются ли последние слабые показатели по инфляции временными.
Сдерживают удешевление доллара позитивные данные статистики, опубликованные в среду. Так, по данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в мае неожиданно выросло на 1,1% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 5,62 миллиона. Эксперты прогнозировали снижение числа сделок на 0,5% - до 5,55 миллиона с первоначального показателя апреля в 5,57 миллиона сделок. Показатель апреля был пересмотрен в сторону уменьшения, до 5,56 миллиона.
Теперь участники рынка ожидают публикации позднее в четверг данных по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июня, выросло на 3 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 240 тысяч.
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