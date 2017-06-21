НБУ инициирует введение патентного сбора для небанковских валютных обменников

Национальный банк инициирует введение патентного сбора для компаний, которые занимаются валютно-обменными операциями.

Об этом написал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз в колонке для "Экономической правды", передают Українські Новини.

"Ввести патентный сбор Нацбанк не уполномочен - для этого нужно вносить изменения в Налоговый кодекс, поэтому Национальный банк готовит и планирует в ближайшее время направить уполномоченным государственным органам свои предложения по этому вопросу", - сообщает Бевз.

Эта новация должна увеличить официальный объем рынка валютно-обменных операций и повысить поступления в бюджет.

Также НБУ планирует обновить требования к финансовому состоянию небанковских финансовых компаний, а также проверять деловую репутацию руководителей и собственников существенного участия в таких компаниях.

Бевз утверждает, что, выдавая все больше лицензий на обмен валют, НБУ намерен пристально следить за соблюдением лицензиатами требований законодательства.

Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ сообщил о росте небанковских валютных обменников, число которых выросло с 2 048 в январе 2016 года до 3 223 в июне 2017 года.