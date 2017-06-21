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Депозитные ставки для физлиц 21.06.17
17:16 21.06.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 21 июня 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|20.06.17
|21.06.17
|20.06.17
|21.06.17
|20.06.17
|21.06.17
|3 месяца
|14.52
|14.60
|2.97
|2.99
|1.92
|2.03
|6 месяцев
|15.40
|15.37
|3.62
|3.56
|2.52
|2.57
|9 месяцев
|14.61
|15.03
|3.93
|4.33
|2.43
|2.87
|12 месяцев
|15.59
|15.60
|4.31
|4.23
|3.18
|3.23
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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