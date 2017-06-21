Курс фунта к доллару растет после снижения до минимума с апреля

Курс британского фунта к доллару растет в среду в рамках коррекции после снижения до минимальных значений с апреля, поскольку инвесторы обеспокоены переговорами по поводу выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), которые начались в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.05 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2684 доллара с 1,2629 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала минимальной отметки с 18 апреля в 1,2590 доллара.

Курс евро к доллару увеличивался до 1,1148 доллара за евро с 1,1136 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 111,35 иены за доллар со 111,46 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 97,64 пункта.

Официальные переговоры по Brexit стартовали в понедельник. Позиция Британии заключается в том, что, согласно планам консерваторов, страна выходит, в том числе, из единого европейского экономического пространства и таможенного союза. В ближайшие дни премьер Великобритании Тереза Мэй представит европейским коллегам свои предложения касательно статуса европейцев в Британии и британцев в ЕС.

По мнению управляющего директора по валютной стратегии BK Asset Management Бориса Шлоссберга (Boris Schlossberg), которое приводит агентство MarketWatch, при отсутствии пока заметного прогресса в переговорах, участники рынка начинают беспокоиться по поводу перспектив правительства меньшинства и неубедительного тона Мэй. На этом фоне фунт "продолжает свое замедленное падение", отметил аналитик.

В то же время инвесторы продолжают отыгрывать комментарии главы Банка Англии Марка Карни относительно монетарной политики. В ходе своего выступления во вторник Карни заявил, что "сейчас еще не время для начала ужесточения монетарной политики". Трейдеры, напротив, ожидали комментариев по вероятному повышению процентных ставок.