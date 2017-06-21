НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 373 млрд гривен, банки уменьшили на 50,01 млн до 281,4 млрд гривен 21 июня

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 373 млрд гривен 20 июня, банки уменьшили на 50,01 млн до 281,4 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 21 июня увеличился на 0,01 до 60,09 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 76,18 млн гривен до 22,5 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 21 июня увеличился на 26,20 млн гривен до 677,34 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 08.06 683059,63 373942,87 281170,06 22644,39 5302,32 на 09.06 677624,24 373942,87 281030,72 22587,11 63,55 на 12.06 677517,23 373942,87 280992,25 22518,63 63,49 на 13.06 677340,58 373942,87 280685,79 22648,56 63,37 на 14.06 677069,22 373942,87 280544,79 22518,36 63,20 на 15.06 677286,80 373006,70 281312,08 22904,78 63,25 на 16.06 677245,12 373006,70 281273,32 22905,07 60,03 на 19.06 677298,33 373006,70 281410,27 22821,30 60,06 на 20.06 677314,48 373006,70 281474,94 22772,78 60,07 на 21.06 677340,68 373006,70 281424,93 22848,96 60,09