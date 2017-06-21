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Остатки средств на корсчетах банков 21.06.17
10:46 21.06.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|16 июня
|49007.0
|19 июня
|51055.7
|20 июня
|47177.3
|21 июня
|45746.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на июня– 26,034880 грн/$1.
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