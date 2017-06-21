НБУ продал 20 июня банкам депозитные сертификаты на 7 603 млн гривен

Национальный банк во вторник, 20 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 603 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 38 банкам на сумму 2 281 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 28 банкам на сумму 5 322 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 19 июня продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 6 200 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе-мае Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 232,508 млрд гривен, что на 10,1% меньше, чем за январь-май 2016 года.

В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.