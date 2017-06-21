Объем торгов долларом на межбанке 20 июня увеличился на $74,1 млн до $170,2 млн

Во вторник, 20 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 74,1 млн долларов по сравнению с 19 июня до 170,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 101,6 млн долларов по сравнению с 19 июня до 218,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 1 коп. во вторник повысился на 1 коп. до 26,04 UAH/USD.