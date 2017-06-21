В мае доля проблемных кредитов снизилась на 0,21 п.п. до 56,39%

В мае доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе снизилась на 0,21 п.п. до 56,39% по сравнению с апрелем.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 июня общий объем выданных кредитов увеличилась с 1,006 трлн гривен (на 1 мая) до 1,016 трлн.

Из них неработающие кредиты - 573 млрд гривен.

Увеличение доли проблемных кредитов произошло за счет роста этого показателя в госбанках с 71,43% (в апреле) до 71,75% (в мае), в банках иностранных групп с 47,04% (в апреле) до 47,92% (в мае), у банков с частным капиталом с 23,01% (в апреле) до 25,57% (в мае).

При этом по неплатежеспособным банкам NPL снизился с 92,2% до 41,97%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п.п. до 30,5%.