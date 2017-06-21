Минфин 20 июня продал гривневые ОВГЗ на 245,5 млн гривен

|Номер аукциона
|84
|85
|86
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение
|Доразмещение
|Доразмещение
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|20.06.2017
|20.06.2017
|20.06.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|21.06.2017
|21.06.2017
|21.06.2017
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|22.11.2017
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|23.05.2018
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|21.11.2018
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|22.05.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|-
|70.65
|Номинальный уровень доходности, %
|15.30
|14.44
|14.13
|Срок обращения (дней)
|168
|336
|700
|Срок погашения
|06.12.2017
|23.05.2018
|22.05.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|30000000.00
|50000000.00
|251000000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|50000000.00
|200300000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|510000000.00
|150000000.00
|2426300000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|2
|1
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|0
|1
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|14.00
|14.40
|14.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|14.00
|14.40
|14.30
|Установленная доходность, %
|0.00
|14.40
|14.46
|Средневзвешенная доходность, %
|0.00
|14.40
|14.46
|Поступление в бюджет, грн
|0.00
|44148000.00
|201338334.00
Данные: Минфин Украины