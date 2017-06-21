Золото дорожает, отыгрывая снижение курса доллара

Золото растет в цене в среду утром, отыгрывая снижение курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.42 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,90 доллара, или на 0,31% - до 1247,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,32% - до 16,47 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) слабо колеблется около уровней предыдущего закрытия. При этом в ночь на среду американская валюта заметно дешевела.

"Это в основном доллар поддерживает золото", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела по сырьевым товарам в Standard Bank в Токио Юичи Икемизу (Yuichi Ikemizu).

Снижение курса доллара было связано с комментариями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, в понедельник глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс высказал мнение, что американскому регулятору целесообразно подождать до конца года с очередным повышением процентной ставки. А во вторник глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что необходимо подождать данных статистики, чтобы понять, являются ли последние слабые показатели по инфляции временными.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.