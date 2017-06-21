Доллар слабо дешевеет 21 июня, обновив месячный максимум

Курс доллара в среду утром слегка снижается к мировым валютам после достижения максимума с мая на возможном ужесточении монетарной политики ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.08 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,74 пункта. В ходе торгов вторника показатель достигал 97,86 пункта, что стало максимумом с 19 мая. Курс доллара к иене снижался до 111,30 иены за доллар со 111,46 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару опускался до 1,1133 доллара за евро с 1,1136 доллара за евро на предыдущем закрытии.

"(Доллар - ред.) достиг максимума месяца... во вторник в ожидании, что ФРС США, которая повысила ставки на прошлой неделе, вновь ужесточит (денежно-кредитную - ред.) политику в 2017 году", - пишет агентство Рейтер. По итогам июньского заседания ФРС повысила базовую ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Регулятор также сообщил о планах начать сокращение своего портфеля активов на балансе в текущем году.

При этом, отмечает агентство, доллар начал дешеветь, поскольку доходность казначейских облигаций США стала снижаться на удешевлении нефти. В ходе торгов вторника нефть марок Brent и WTI дешевела более чем на 3% на опасениях глобального переизбытка сырья на рынке. Хотя основные производители ОПЕК и другие нефтедобывающие страны активно сокращают объемы производства с января, инвесторы по-прежнему считают, что их соглашение малоэффективно.

На динамику доллара влияют также заявления представителей ФРС США. В понедельник глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley) заявил, что сохранение стимулирующей монетарной политики ФРС создает риск резкого снижения безработицы, что ускорит инфляцию. В этом случае регулятору придется резко ужесточать монетарную политику, что может привести к рецессии. В свою очередь, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (Charles Evans) высказал мнение, что американскому регулятору целесообразно подождать до конца года с очередным повышением процентной ставки.