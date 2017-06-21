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Объем валютных продаж на межбанке сегодня существенно вырос в сравнении с понедельником
23:38 20.06.2017 |
20 июня безналичный курс доллара потерял полкопейки, и зафиксировался в рамках 26,0250-26,0350 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Утром валютный курс загнали вверх, и именно на первую половину дня пришелся пик курсовой раскачки. После обеда произошел откат.
«Рынок открылся на уровне 26,02-26,03 грн./$, после чего котировки выросли до 26,03-26,05 грн./$. И в этом диапазоне торги проходили до обеда», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
«Имела место очередная попытка прорваться в диапазон курса выше, но значение 26,06 грн./$ сдержало «быков», - выдал свою оценку ситуации заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк
Объем долларовых торгов вырос со вчерашних $192,16 млн. сразу до $340,38 млн., так что дело было не в нехватке валюты.
«Объем валютных продаж на межбанковском рынке сегодня существенно вырос в сравнении с понедельником. Однако продавцы валюты были встречены достойным ответом со стороны импортеров, поэтому для Нацбанка работы в течение торговой сессии на межбанке не было», - заметил Станислав Верхградский.
Похоже, крупные продавцы СКВ специально выждали и не сразу выбросили на межбанк крупные партии доллара - чтобы импортеры занервничали и приподняли курс.
«Сокращение валютных распродаж наблюдалось только утром, к полудню на рынке появились операторы валюты, что собственно и уравновесило спрос и предложение», - заметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
У финансистов пока нет информации по ожидаемым выплатам Госказначейства по НДС, так что они еще не могут четко определить источник неожиданно возникшего валютного спроса (были ожидания, что покупки доллара начнутся на гривну, полученную от погашения чиновников).
Тем не менее, финансисты пока не прогнозируют крупных курсовых раскачек на валютном рынке.
«Завтра на межбанке сюрпризов не ожидаем. Сезонность продолжит играть основную роль в формировании безналичного курса доллара», - считает Станислав Верхградский. Он прогнозирует в среду старт межбанковских торгов в рамках 26,0-26,05 грн./$.
Ровно такой же прогноз дал и Олег Куринной.
«На следующей неделе не исключаем, что рынок вновь начнет снижаться к 26,0 грн./$ - в бюджетно-налоговый период в конце месяца традиционно возрастут объемы валюты на безналичном рынке», - при этом добавил он.
Из числа рисков для валютного рынка на ближайшее время финансисты по-прежнему выделяют возможные выплаты по НДС, а также реакцию на последние прогнозы Кабмина.
«Психологическое воздействие на участников рынка может оказывать опубликованный правительством в понедельник прогноз курса доллара до 2020 года, согласно которому уже в текущем году ожидается рост среднегодового курса доллара до 27,8 грн./$», - заключил Станислав Верхградский.
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