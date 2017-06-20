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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.06.2017
17:11 20.06.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 июня 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|20.06.17
|19.06.17
|20.06.17
|19.06.17
|20.06.17
|19.06.17
|3 месяца
|14.52
|14.39
|2.97
|2.89
|1.92
|1.83
|6 месяцев
|15.40
|15.26
|3.62
|3.46
|2.52
|2.40
|9 месяцев
|14.61
|14.85
|3.93
|3.79
|2.43
|2.28
|12 месяцев
|15.59
|15.47
|4.31
|4.12
|3.18
|3.05
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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