В январе-мае объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 7,1% до 2,5 млрд гривен

В январе-мае 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 7,1% до 2 472,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 638,5 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 834,2 млн гривен (1 311,2 млн гривен и 998,3 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в мае 2017 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,6% и составил 411,9 гривен.

В январе-мае субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 2 033,3 тыс. домохозяйств, что на 257 тыс., или на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили 1 296,1 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 737,2 тыс.

Всего в январе-мае за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 3 995,1 тыс. домохозяйств, что на 45,4% больше по сравнению с январем-маем 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 65,8% обращений).

Среди домохозяйств, получающих субсидии, 38,4% состояли из одного человека, 28% - из двух, остальные - из трех и более человек.

Как сообщали Українські Новини, в январе-апреле 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 15,3% до 2 382,2 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.