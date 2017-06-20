Финансовые новости
- |
- 20.06.17
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-мае объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 7,1% до 2,5 млрд гривен
16:55 20.06.2017 |
В январе-мае 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 7,1% до 2 472,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 638,5 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 834,2 млн гривен (1 311,2 млн гривен и 998,3 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в мае 2017 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,6% и составил 411,9 гривен.
В январе-мае субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 2 033,3 тыс. домохозяйств, что на 257 тыс., или на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В городских населенных пунктах субсидии получили 1 296,1 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 737,2 тыс.
Всего в январе-мае за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 3 995,1 тыс. домохозяйств, что на 45,4% больше по сравнению с январем-маем 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 65,8% обращений).
Среди домохозяйств, получающих субсидии, 38,4% состояли из одного человека, 28% - из двух, остальные - из трех и более человек.
Как сообщали Українські Новини, в январе-апреле 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 15,3% до 2 382,2 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Янтарная схема: Почему с Розенблата и Полякова хотят снять неприкосновенность
ТОП-НОВОСТИ
|Рада намерена упростить ведение бизнеса и привлечение иностранных инвестиций эмитентами ценных бумаг
|Оборот розничной торговли Украины в январе-мае вырос на 7,1% - Госстат
|Холодницкий направил генпрокурору представление на снятие неприкосновенности с нардепа Довгого
|Расследование в "янтарном деле" стало первой совместной операцией НАБУ и ФБР - Сытник
Установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с ФБР США, заявил директор НАБУ Артем Сытник.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада намерена упростить ведение бизнеса и привлечение иностранных инвестиций эмитентами ценных бумаг
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 20 июня составил 26,0349 грн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.06.2017
|В январе-мае объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 7,1% до 2,5 млрд гривен
|НБУ рекомендует банкам установить больший дифференциал в ставках по коротким и длинным депозитам
|Moody's сохраняет стабильный прогноз по банковской системе Украины
Это интересно
|Что техгиганты делают со своими миллиардами?
|Электроустановка седана Audi A8 откроет новые возможности
|Илон Маск утверждает, что властям Лос-Анджелеса пришлась по душе идея высокоскоростных тоннелей
|Airbus показал обновленную версию крупнейшего пассажирского авиалайнера A380
|Amazon Dash Wand — "волшебная" палочка для заказа еды и не только
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
|Технологии: 11 историй об упущенных возможностях