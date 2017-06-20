НБУ рекомендует банкам установить больший дифференциал в ставках по коротким и длинным депозитам

Национальный банк рекомендует банкам установить больший дифференциал в ставках по коротким и длинным депозитам.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, передают Українські Новини.

Регулятор отмечает, что за последнее время доля депозитов населения и бизнеса в фондировании украинских банков выросла.

"На конец апреля 2017 года счета корпораций составляли 34% обязательств финансовых учреждений, вклады домохозяйств - 40%. Как и после кризиса 2008 года объем клиентских средств увеличивается. На сегодня депозиты физических и юридических лиц является основой фондирования, и их вес будет оставаться значительным в дальнейшем", - сообщает НБУ.

При этом спрос на внешнее и внутреннее фондирование в иностранной валюте является низким, поскольку возможности использования банками валютных пассивов ограничены.

Центральный банк отмечает, что большинство депозитов являются короткими.

"Внутреннее фондирование в основном является краткосрочным. Средняя продолжительность депозитных договоров короткая. Это заставляет банки держать большую часть активов в форме высоколиквидных составляющих (наличные, ОВГЗ, депозитные сертификаты НБУ), чтобы иметь возможность профинансировать возможные непредсказуемые оттоки", - сказано в отчете.

По данным НБУ, доля вкладов с остаточным сроком погашения свыше 6 месяцев постепенно увеличивается: с 13% в декабре 2015 года до 17% в 1-м квартале 2017 года.

НБУ полагает, что для улучшения срочной структуры депозитов и обязательств в целом банкам стоит пересмотреть процентную политику и установить больший дифференциал в ставках по коротким и длинным депозитам.

"На сегодня кривые доходности по срочным депозитам физических лиц являются почти плоскими, что делает вкладчиков индифферентными между короткими и длинными депозитами", - говорится в отчете.

Также НБУ отмечает потерю российскими банками доверия со стороны массового вкладчика.

В то же время госбанки, несмотря на доверие населения, не спешат снижать ставки по депозитам, сдерживая общее снижение ставок на рынке.

"Государственные банки конкурируют за средства, как местных органов власти, так и госпредприятий. Они заключают с этими клиентами депозитные договоры с высокими ставками и почти не снижают их, когда пролонгируют заключенные ранее соглашения. Учитывая значительный портфель ОВГЗ на балансах государственных банков, зависимость их активов и пассивов от государства значительна и продолжает расти. Это делает их деятельность менее рыночной и в сочетании с более низкой доходностью в будущем может усложнить проведение приватизации госбанков", - прокомментировали в НБУ.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает ключевыми рисками финансового сектора значительное присутствие государства в банковском секторе и высокую долю неработающих кредитов.