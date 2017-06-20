Рада отправила на доработку и повторное 2-е чтение законопроект о защите прав потребителей финуслуг

Верховная Рада отправила на доработку в профильный комитет и повторное второе чтение проект закона № 2456-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг", зарегистрированный 29 декабря 2015 года.

За принятие такого решение проголосовали 227 народных депутатов.

Как сообщалось, законопроект восполняет пробелы в законах о защите потребителей всех финансовых услуг. Документ предлагает зафиксировать полномочия государственных органов - Национального банка Украины (НБУ), Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финуслуг (Нацкомфинуслуг) - по защите потребителей финансовых услуг, в том числе установить конкретные финансовые санкции и административную ответственность должностных лиц финансовых учреждений за нарушение прав потребителей, ввести одинаковые правила поведения для банков и небанковских финансовых учреждений.

Законопроект также предлагает делегировать НБУ и Нацкомфинуслуг полномочия по осуществлению контроля за рекламой на рынке финуслуг (в том числе потребительского кредита).

Кроме того, документ запрещает рекламу без приобретения статуса финансового учреждения или без получения соответствующего разрешения (лицензии).

