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Курс фунта к доллару снижается на комментариях главы Банка Англии
14:16 20.06.2017 |
Курс британского фунта к доллару опускается во вторник днем после высказываний главы Банка Англии Марка Карни (Mark Carney) о монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.31 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2674 доллара с 1,2738 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару увеличивался при этом до 1,1161 доллара за евро с 1,1149 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 111,54 иены за доллар со 111,53 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 97,51 пункта.
Глава ЦБ Великобритании заявил во вторник, что пока не время повышать процентные ставки, передает агентство Рейтер. В качестве обоснований своего мнения Карни указал слабый рост заработных плат и противоречивые данные о потребительских расходах и производственных капиталовложениях, указывает агентство.
По мнению рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden), которое приводит агентство, Карни осознает, что Великобритания еще не покинула ЕС, и он хочет сохранить мягкую денежно-кредитную политику на случай, если возникнут проблемы при Brexit. Банк Англии ранее в июне принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов.
В понедельник Великобритания и Евросоюз официально начали переговоры о Brexit, спустя почти год после референдума, прошедшего 23 июня, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил журналистам, что Великобритания начинает переговоры о своем выходе из состава Евросоюза в позитивном ключе, стремясь к заключению нового и глубокого партнерства с ЕС.
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