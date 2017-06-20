Банки не будут выходить на международные рынки заимствований в ближайшее время, - НБУ

Национальный банк не ожидает скорый выход банков на международные рынки заимствований.

Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передают Українські Новини.

"По нашим ожиданиям, в ближайшее время банки не будут выходить на международные рынки и привлекать дополнительный капитал. Более того, некоторые банки сейчас пытаются выкупить свои инструменты - еврооблигации, которые находятся в обороте, потому что такое дорогое фондирование им не нужно", - сообщил он.

По словам Ваврищука, в настоящее время валютное фондирование банков на внутреннем рынке превышает фондирование на внешнем.

"Внутренний рынок обеспечивает потребности и в гривне, и в долларах, и в евро", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает ключевыми рисками финансового сектора значительное присутствие государства в банковском секторе и высокую долю неработающих кредитов.