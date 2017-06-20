Объем торгов долларом на межбанке 19 июня уменьшился на $65,9 млн до $96,1 млн

В понедельник, 19 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 65,9 млн долларов по сравнению с 16 июня до 96,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 78 млн долларов по сравнению с 16 июня до 117,2 млн долларов.

По уточненным данным НБУ, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в понедельник составил 162 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 195,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 1 коп. в понедельник поднялся на 1 коп. до 26,03 UAH/USD.