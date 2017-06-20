Цена золота колеблется 20 июня после достижения месячного минимума

Стоимость золота колеблется во вторник утром около нулевых отметок после снижения до месячного минимума, вызванного удорожанием доллара на фоне комментариев представителя ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.23 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,10 доллара, или на 0,01% - до 1246,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,14% - до 16,525 доллара за унцию.

Цена драгметалла опустилась накануне до уровня, минимального за последний месяц, передает газета The Wall Street Journal, затем стоимость металла стала расти в рамках коррекции. Курс доллара рос к мировым валютам в ходе торгов понедельника после комментариев главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley).

В понедельник Дадли заявил, что если ФРС не прекратит стимулирующую монетарную политику, это создаст риск резкого снижения безработицы, что ускорит инфляцию. В этом случае регулятору пришлось бы резко ужесточать монетарную политику, а такой шаг привел бы к рецессии.

Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Золотые котировки могут продолжить консолидироваться. По мнению аналитика OM Financial Марка Джонсона (Mark Johnson), которое приводит издание, неопределенность вокруг переговоров Великобритании с Евросоюзом по Brexit предотвратит резкие снижения стоимости золота. В Брюсселе в понедельник официально стартовали переговоры по Brexit. Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.