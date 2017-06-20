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Доллар дорожает к иене на комментариях представителя ФРС
08:33 20.06.2017 |
Курс доллара к иене растет, поскольку инвесторы отыгрывают комментарии главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley) о политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.58 EET курс доллара к иене увеличивался до 111,66 иены за доллар со 111,53 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос при этом до 1,1157 доллара за евро с 1,1149 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,51 пункта.
В понедельник Уильям Дадли (William Dudley) заявил, что если центробанк не прекратит стимулирующую монетарную политику, это создаст риск резкого снижения безработицы, что ускорит инфляцию. В этом случае регулятору пришлось бы резко ужесточать монетарную политику, а такой шаг привел бы к рецессии.
По мнению аналитика Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Теппея Ино (Teppei Ino), которое приводит агентство Рейтер, комментарии Дадли усилили оптимизм инвесторов после итогов заседания ФРС на прошлой неделе и укрепили доллар. По итогам июньского заседания ФРС повысила базовую ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Регулятор также сообщил о планах начать сокращение своего портфеля активов на балансе в текущем году.
В то же время трейдеры обратили внимание на заявления главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса (Charles Evans) о том, что Федрезерву, вероятно, целесообразно подождать до конца года, прежде чем принять решение о повышении процентной ставки еще раз в этом году.
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