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Курс фунта к доллару растет 19 июня на фоне начавшихся переговоров по Brexit
15:08 19.06.2017 |
Курс британского фунта к доллару растет на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза (Brexit), которые начались ранее в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.23 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2799 доллара с 1,2778 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару увеличивался до 1,1208 доллара за евро с 1,1197 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 111,05 иены за доллар со 110,88 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 97,06 пункта.
В понедельник Великобритания и Евросоюз официально начали переговоры по Brexit, спустя почти год после референдума, прошедшего 23 июня, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил журналистам, что Великобритания начинает переговоры о своем выходе из состава Евросоюза в позитивном ключе, стремясь к заключению нового и глубокого партнерства с ЕС.
Неопределенность по поводу переговоров по Brexit сохраняется, поэтому у некоторых участников рынка есть обеспокоенность относительно того, что будет с курсом фунта стерлингов в ближайшей перспективе, пишет агентство Рейтер.
В то же время инвесторы ожидают выступления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley), которое состоится позднее в понедельник. На нем трейдеры надеются услышать информацию о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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