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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.06.2017
10:30 19.06.2017 |
В пятницу, 16 июня, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 42 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 42 млн гривен по ставке 14,50% годовых 1 банку.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 47 банкам на сумму 5 424 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 31 банку на сумму 5 621 млн гривен.
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