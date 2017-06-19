16 июня объем торгов долларом на межбанке увеличился на $46,7 млн до $161,7 млн

В пятницу, 16 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 46,7 млн долларов по сравнению с 15 июня до 161,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 43,9 млн долларов по сравнению с 15 июня до 194,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке остававшийся неизменным в четверг, в пятницу вырос на 1 коп. до 26,02 UAH/USD.