Финансовые новости
- |
- 19.06.17
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
16 июня объем торгов долларом на межбанке увеличился на $46,7 млн до $161,7 млн
10:28 19.06.2017 |
В пятницу, 16 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 46,7 млн долларов по сравнению с 15 июня до 161,7 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 43,9 млн долларов по сравнению с 15 июня до 194,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 3,9%, или на 213 млн долларов до 5,677 млрд долларов по сравнению с апрелем.
Курс доллара на межбанке остававшийся неизменным в четверг, в пятницу вырос на 1 коп. до 26,02 UAH/USD.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджетная резолюция на 2018-2020 предусматривает среднегодовой курс гривны 29,3-31 UAH/USD
|Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I кв.-2017 к I кв.-2016 с 2,4% до 2,5%
|Валовой внешний долг Украины в I кв.-2017 вырос всего на 0,11% - НБУ
|Суд конфисковал имущественный комплекс Одесского НПЗ в госсобственность, - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бюджетная резолюция на 2018-2020 предусматривает среднегодовой курс гривны 29,3-31 UAH/USD
|Доминирование Китая в сети bitcoin невероятно беспокоит технолибертарианских пуритан цифровой валюты
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.06.2017
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 19 июня составил 26,0231 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 19.06.17
|Курс фунта к доллару растет 19 июня на фоне начавшихся переговоров по Brexit
|Рынки акций Азии выросли 19 июня в ожидании напряженной недели
Это интересно
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
|Технологии: 11 историй об упущенных возможностях
|Экраны формата 18:9 обещают подогреть рынок смартфонов
|E Ink продемонстрировала гибкие электрофоретические экраны и платье из панелей Prism
|В деньгах счастье: 8 фактов
|Jaguar показал грузопассажирский XF
|Представлен 4K-телевизор с диагональю 262 дюйма