Золото дешевеет на фоне удорожания доллара к основным мировым валютам

Цена золота снижается в понедельник утром на фоне удорожания доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,10 доллара, или на 0,17% - до 1254,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,13% - до 16,64 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 97,17 пункта.

Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. В данный момент оно связано с ожиданиями инвесторами выступления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley), которое состоится позднее в понедельник.

Инвесторы надеются получить информацию о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам июньского заседания ФРС повысила свою базовую ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Регулятор также сообщил о планах начать сокращение портфеля активов на балансе в текущем году.

"Если Дадли подтвердит, что ФРС будет сохранять "ястребиный" настрой по отношению к повышению процентных ставок, я не думаю, что цены на золото будут в состоянии восстановиться в ближайшее время", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau).

В то же время события в Лондоне сдерживают снижение цены золота. Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция рассматривает инцидент как потенциальный теракт.