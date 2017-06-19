Доллар слабо дорожает в ожидании выступления представителя ФРС США

Курс доллара в ожидании выступления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка слабо растет к мировым валютам в понедельник утром после снижения в пятницу, вызванного слабой статистикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.45 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 97,16 пункта. Курс евро к доллару снижался при этом до 1,1197 доллара за евро с 1,1198 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 111,01 иены за доллар со 110,88 иены на прошлых торгах.

Курс доллара увеличивается в рамках коррекции после снижения в пятницу на фоне слабой внутренней статистики. По данным министерства торговли США, количество новых домов в стране в мае снизилось на 5,5% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,092 миллиона. Аналитики предполагали, что число новостроек в США в мае уменьшилось на 2,6% по сравнению с первоначальным показателем апреля в 1,172 миллиона. Индикатор апреля был пересмотрен в сторону уменьшения - до 1,156 миллиона.

Данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) также оказались слабее ожиданий экспертов. Показатель, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по предварительной оценке, упал до 94,5 пункта с 97,1 пункта в мае. Аналитики ожидали, что индикатор сохранится на отметке 97,1 пункта.

Трейдеры также ожидают выступления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley), которое состоится позднее в понедельник. "После слабых данных из США в пятницу Дадли мог бы внести ясность по поводу того, собирается ли ФРС продолжить нормализацию монетарной политики", - сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).