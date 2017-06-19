Финансовые новости
- |
- 19.06.17
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар слабо дорожает в ожидании выступления представителя ФРС США
08:17 19.06.2017 |
Курс доллара в ожидании выступления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка слабо растет к мировым валютам в понедельник утром после снижения в пятницу, вызванного слабой статистикой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.45 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 97,16 пункта. Курс евро к доллару снижался при этом до 1,1197 доллара за евро с 1,1198 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 111,01 иены за доллар со 110,88 иены на прошлых торгах.
Курс доллара увеличивается в рамках коррекции после снижения в пятницу на фоне слабой внутренней статистики. По данным министерства торговли США, количество новых домов в стране в мае снизилось на 5,5% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,092 миллиона. Аналитики предполагали, что число новостроек в США в мае уменьшилось на 2,6% по сравнению с первоначальным показателем апреля в 1,172 миллиона. Индикатор апреля был пересмотрен в сторону уменьшения - до 1,156 миллиона.
Данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) также оказались слабее ожиданий экспертов. Показатель, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по предварительной оценке, упал до 94,5 пункта с 97,1 пункта в мае. Аналитики ожидали, что индикатор сохранится на отметке 97,1 пункта.
Трейдеры также ожидают выступления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley), которое состоится позднее в понедельник. "После слабых данных из США в пятницу Дадли мог бы внести ясность по поводу того, собирается ли ФРС продолжить нормализацию монетарной политики", - сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджетная резолюция на 2018-2020 предусматривает среднегодовой курс гривны 29,3-31 UAH/USD
|Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I кв.-2017 к I кв.-2016 с 2,4% до 2,5%
|Валовой внешний долг Украины в I кв.-2017 вырос всего на 0,11% - НБУ
|Суд конфисковал имущественный комплекс Одесского НПЗ в госсобственность, - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бюджетная резолюция на 2018-2020 предусматривает среднегодовой курс гривны 29,3-31 UAH/USD
|Доминирование Китая в сети bitcoin невероятно беспокоит технолибертарианских пуритан цифровой валюты
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.06.2017
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 19 июня составил 26,0231 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 19.06.17
|Курс фунта к доллару растет 19 июня на фоне начавшихся переговоров по Brexit
|Рынки акций Азии выросли 19 июня в ожидании напряженной недели
Это интересно
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
|Технологии: 11 историй об упущенных возможностях
|Экраны формата 18:9 обещают подогреть рынок смартфонов
|E Ink продемонстрировала гибкие электрофоретические экраны и платье из панелей Prism
|В деньгах счастье: 8 фактов
|Jaguar показал грузопассажирский XF
|Представлен 4K-телевизор с диагональю 262 дюйма