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В мае население продало валюты на $449 млн больше, чем купило
15:55 16.06.2017 |
В мае население продало наличной валюты на 449,2 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке продажа валюты населением продолжает превышать ее покупку.
В мае население продало 805,2 млн долларов и купило 356 млн
С начала года население продало на 1,136 млрд долларов больше, чем купило.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году население продало наличной валюты на 2,48 млрд долларов больше, чем купило.
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