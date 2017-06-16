Финансовые новости
- |
- 16.06.17
- |
- 14:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.06.2017
13:40 16.06.2017 |
В четверг, 15 июня, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 42 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 42 млн гривен по ставке 14,50% годовых 1 банку.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 35 банкам на сумму 5 172 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 33 банкам на сумму 7 423 млн гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банки обязали кредитовать физлиц по новым правилам
|Не надо мусорить. Как Садовый оказался у разбитого рейтингового корыта
|Минфин инициирует введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль
|Вице-президент Westinghouse: К сожалению, иногда бюрократия в Украине отвлекает от реального бизнеса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.06.2017
|Большинство фондовых рынков АТР выросло 16 июня
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0253 грн.
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.06.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 16.06.17
|10 крупнейших банков в мире
Это интересно
|Опрос: приложения в смартфонах заставляют больше тратить
|Hyundai представил компактный кроссовер Kona
|Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
|Украина до 2020 года обяжет водителей пользоваться сезонными шинами - стратегия
|Acute Angle K2: компьютер в клавиатуре
|Himera Q - украинский суперкар за 700 000 евро
|10 самых конкурентоспособных экономик мира