Объем торгов долларом на межбанке 15 июня уменьшился на $40,2 млн до $115 млн

В четверг, 15 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 40,2 млн долларов по сравнению с 14 июня до 115 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 56,6 млн долларов по сравнению с 14 июня до 151 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 1 коп. в четверг сохранился на уровне 26,01 UAH/USD.