Золото слабо дорожает после удешевления до минимума трех недель

Стоимость золота слабо растет в пятницу утром после снижения до минимума последних трех недель на фоне роста курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.13 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,60 доллара, или на 0,05% - до 1255,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,20% - до 16,75 доллара за унцию.

Курс доллара к мировым валютам поднялся до максимума последних трех недель на данных министерства труда США по безработице. Так, минтруд сообщил о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июня, уменьшилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 237 тысяч. Аналитики ожидали снижения только на 3 тысячи с показателя предыдущей недели - до 242 тысяч.

Поддерживает рост американской валюты и решение Федрезерва по ключевой ставке. Комитет по открытым рынкам ФРС в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Вместе с этим регулятор сообщил о планах начать сокращение активов на балансе в текущем году. Кроме того, ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

По словам аналитика INTL FC Stone Эдварда Мейра (Edward Meir), которое передает издание The Wall Street Journal, цена золота может опуститься еще на 20-25 долларов, пока не появятся поддерживающие факторы.