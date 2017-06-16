Финансовые новости
- |
- 16.06.17
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото слабо дорожает после удешевления до минимума трех недель
09:29 16.06.2017 |
Стоимость золота слабо растет в пятницу утром после снижения до минимума последних трех недель на фоне роста курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.13 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,60 доллара, или на 0,05% - до 1255,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,20% - до 16,75 доллара за унцию.
Курс доллара к мировым валютам поднялся до максимума последних трех недель на данных министерства труда США по безработице. Так, минтруд сообщил о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июня, уменьшилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 237 тысяч. Аналитики ожидали снижения только на 3 тысячи с показателя предыдущей недели - до 242 тысяч.
Поддерживает рост американской валюты и решение Федрезерва по ключевой ставке. Комитет по открытым рынкам ФРС в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Вместе с этим регулятор сообщил о планах начать сокращение активов на балансе в текущем году. Кроме того, ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
По словам аналитика INTL FC Stone Эдварда Мейра (Edward Meir), которое передает издание The Wall Street Journal, цена золота может опуститься еще на 20-25 долларов, пока не появятся поддерживающие факторы.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Не надо мусорить. Как Садовый оказался у разбитого рейтингового корыта
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин инициирует введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль
|Вице-президент Westinghouse: К сожалению, иногда бюрократия в Украине отвлекает от реального бизнеса
|"Газпром" провел в Берлине сеанс самовнушения
|Бои за Донецк, или почему Марьинка обречена на обстрелы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0235 грн.
|Курсы валют по карточным операциям на 16 июня
|Объем торгов долларом на межбанке 15 июня уменьшился на $40,2 млн до $115 млн
|Золото слабо дорожает после удешевления до минимума трех недель
|Японский Nikkei 225 поднялся 16 июня после решения ЦБ не менять ставку
|В Morgan Stanley считают, что для продолжения роста биткойна нужно госрегулирование
Это интересно
|Hyundai представил компактный кроссовер Kona
|Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
|Украина до 2020 года обяжет водителей пользоваться сезонными шинами - стратегия
|Acute Angle K2: компьютер в клавиатуре
|Himera Q - украинский суперкар за 700 000 евро
|10 самых конкурентоспособных экономик мира
|Google Pixel 2 сменит привычные формы и станет похожим на LG G6