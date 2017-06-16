Финансовые новости
- |
- 16.06.17
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дорожает к мировым валютам на позитивной статистике США
08:37 16.06.2017 |
Курс доллара растет к мировым валютам в пятницу утром, поскольку инвесторы отыгрывают позитивные данные внутренней статистики, опубликованные в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.23 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 97,53 пункта. Курс евро к доллару снижался при этом незначительно, до 1,1144 доллара за евро с 1,1145 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 111,22 иены за доллар со 110,93 иены на прошлых торгах.
В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июня, уменьшилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 237 тысяч. При этом аналитики ожидали меньшего снижения - на 3 тысячи с показателя предыдущей недели - до 242 тысяч.
Инвесторы позитивно отреагировали на эти данные, особенно после того, как в среду минтруд страны сообщил, что инфляция в США в мае составила 1,9% в годовом выражении, а в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,1%. При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 2% в годовом выражении, а в месячном - нулевую.
"Очевидно, что доллар сегодня реагирует более позитивно", - сказал агентству Рейтер глава подразделения по валютным стратегиям Barclays Митул Котеча (Mitul Kotecha). На ход торгов также повлияли итоги заседаний мировых центробанков.
Так, Банк Японии сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Регулятор также принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил плановый объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Не надо мусорить. Как Садовый оказался у разбитого рейтингового корыта
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин инициирует введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль
|Вице-президент Westinghouse: К сожалению, иногда бюрократия в Украине отвлекает от реального бизнеса
|"Газпром" провел в Берлине сеанс самовнушения
|Бои за Донецк, или почему Марьинка обречена на обстрелы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0235 грн.
|Курсы валют по карточным операциям на 16 июня
|Объем торгов долларом на межбанке 15 июня уменьшился на $40,2 млн до $115 млн
|Золото слабо дорожает после удешевления до минимума трех недель
|Японский Nikkei 225 поднялся 16 июня после решения ЦБ не менять ставку
|В Morgan Stanley считают, что для продолжения роста биткойна нужно госрегулирование
Это интересно
|Hyundai представил компактный кроссовер Kona
|Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
|Украина до 2020 года обяжет водителей пользоваться сезонными шинами - стратегия
|Acute Angle K2: компьютер в клавиатуре
|Himera Q - украинский суперкар за 700 000 евро
|10 самых конкурентоспособных экономик мира
|Google Pixel 2 сменит привычные формы и станет похожим на LG G6