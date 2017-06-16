Доллар дорожает к мировым валютам на позитивной статистике США

Курс доллара растет к мировым валютам в пятницу утром, поскольку инвесторы отыгрывают позитивные данные внутренней статистики, опубликованные в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.23 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 97,53 пункта. Курс евро к доллару снижался при этом незначительно, до 1,1144 доллара за евро с 1,1145 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 111,22 иены за доллар со 110,93 иены на прошлых торгах.

В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июня, уменьшилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 237 тысяч. При этом аналитики ожидали меньшего снижения - на 3 тысячи с показателя предыдущей недели - до 242 тысяч.

Инвесторы позитивно отреагировали на эти данные, особенно после того, как в среду минтруд страны сообщил, что инфляция в США в мае составила 1,9% в годовом выражении, а в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,1%. При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 2% в годовом выражении, а в месячном - нулевую.

"Очевидно, что доллар сегодня реагирует более позитивно", - сказал агентству Рейтер глава подразделения по валютным стратегиям Barclays Митул Котеча (Mitul Kotecha). На ход торгов также повлияли итоги заседаний мировых центробанков.

Так, Банк Японии сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Регулятор также принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил плановый объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов.