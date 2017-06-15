Национальный банк Украины (НБУ) подготовил изменения в закон о потребительском кредитовании относительно формулы расчета эффективной ставки по кредиту, сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Много споров было вокруг того, стоит или не стоит включать в реальную ставку (реальную процентную ставку по потребительским кредитам - ИФ) услуги третьих лиц. Позиция НБУ такая - стоит, потому что анализ стоимости портфеля кредитов, которые предоставляются разными банками, говорит о том, что 30% стоимости кредита может закладываться в стоимость страховки или услуг других третьих лиц, которые задействованы в оформлении кредита. Мы подготовили наши предложения по изменению к уже принятому закону в части включения в общую стоимость услуг третьих лиц", - сказала Е. Рожкова в ходе круглого стола на тему: "Закон о потребительском кредитовании: вступление в силу" в Киеве в четверг.

Как сообщалось, 10 июня вступил в силу закон "О потребительском кредитовании", которым вводятся правовые основы для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования. Закон также наделяет центробанк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредникам банков и их деятельности.