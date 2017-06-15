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Фунт дешевеет к доллару 15 июня на негативной статистике розничных продаж в Великобритании
13:28 15.06.2017 |
Курс фунта стерлингов снижается к доллару в четверг на статистике розничных продаж в Великобритании, а также в ожидании заседания Банка Англии позднее в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.48 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2698 доллара с 1,2753 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару опускался до 1,1167 доллара за евро с 1,1219 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 109,77 иены за доллар со 109,58 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,32%, до 97,26 пункта.
Как сообщило ранее в четверг британское Бюро национальной статистики (ONS), розничные продажи в стране в мае в месячном выражении снизились на 1,2%, а в годовом выражении - выросли на 0,9%. Аналитики при этом прогнозировали снижение показателя в месячном выражении на 0,8%, в годовом - рост на 1,7%.
Инвесторы ожидают и итогов заседания Банка Англии позднее в четверг. По прогнозам, регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,25% и подтвердит объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов.
На ход торгов также продолжает оказывать влияние решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить процентную ставку. В среду Комитет по открытым рынкам ФРС ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Вместе с этим регулятор сообщил о планах начать сокращение активов на балансе в текущем году. Кроме того, ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
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