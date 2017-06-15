НБУ планирует запустить кредитный реестр до 2018

Национальный банк Украины планирует запустить в тестовом режиме кредитный реестр заемщиков до конца 2017 года.

Об этом журналистам в четверг сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Сейчас мы дорабатываем технические моменты и прорабатываем передачу данных в реестр. Сейчас мы хотим его запускать в качестве замены некоторым формам отчетности. Я надеюсь, что до конца года в тестовом режиме он начнет работать", - сказала она.

По словам Рожковой, с реестром будут работать абсолютно все банки, в будущем, возможно, информация в реестре будет расширена и на другие виды финансовой деятельности.

Как сообщали Українські Новини, кредитный реестр НБУ должен выступать своеобразным бюро кредитных историй для юрлиц, содержащим информацию о текущем размере их задолженности перед банками, полноте и своевременности выполнения обязательств перед кредиторами в различных банковских учреждениях.