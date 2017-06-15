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Остатки средств на корсчетах банков 15.06.17
10:53 15.06.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|9 июня
|39570.3
|12 июня
|39910.8
|13 июня
|45007.1
|14 июня
|46025.2
|15 июня
|48831.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 15 июня– 26,014971 грн/$1.
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