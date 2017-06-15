Объем торгов долларом на межбанке 14 июня увеличился на $45,9 млн до $155,2 млн

В среду, 14 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 45,9 млн долларов по сравнению с 13 июня до 155,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 42,4 млн долларов по сравнению с 13 июня до 207,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 6 коп. в среду вырос на 1 коп. до 26,01 UAH/USD.