Золото дешевеет 15 июня на фоне решения ФРС по ставке

Стоимость золота снижается в четверг, поскольку инвесторы отыгрывают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить процентную ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.32 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 10,40 доллара, или на 0,82% - до 1265,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 1,06% - до 16,95 доллара за унцию.

Комитет по открытым рынкам ФРС в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%.

По словам трейдера MKS Group Сэма Лафлина (Sam Laughlin), которые приводит агентство Рейтер, в ближайшее время, вероятнее всего, золото будет торговаться на уровне около 1260 долларов за тройскую унцию.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.