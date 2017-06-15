Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 15 июня на статистике и решении ФРС США

Курс доллара растет к иене и снижается к евро в четверг утром, поскольку трейдеры продолжают реагировать на статистику по инфляции и розничным продажам в США, а также решение Федеральной резервной системой (ФРС) США повысить ключевую ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.03 EET курс евро к доллару рос до 1,1222 доллара за евро с 1,1219 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 109,62 иены за доллар со 109,58 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 96,90 пункта.

Давление на американскую валюту оказывают слабые данные внутренней статистики США, опубликованные в среду. Так, объем розничных продаж в США в мае в месячном выражении неожиданно сократился на 0,3%. Аналитики при этом ожидали роста показателя на 0,1%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в мае также снизился на 0,3% по сравнению с апрелем.

Кроме того, министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в мае выросли на 1,9% в годовом выражении, в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 2% в годовом выражении, а в месячном - нулевую. Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за май в месячном исчислении составила в США 0,1%. При этом в годовом выражении зафиксирована инфляция в 1,7%. Аналитики ожидали инфляцию в 0,2% в месячном выражении и в 1,9% - в годовом.

Сдерживают удешевление доллара итоги июньского заседания ФРС США. Комитет по открытым рынкам ФРС в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Вместе с этим регулятор сообщил о планах начать сокращение активов на балансе в текущем году. Кроме того, ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

Вызвали беспокойство трейдеров и сообщения о расследовании против президента США Дональда Трампа. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование против Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. По данным неназванных источников газеты, расследование началось вскоре после увольнения в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией". Их опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.