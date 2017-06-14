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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс доллара к евро падает 14 июня на данных о снижении потребительских цен в США

16:12 14.06.2017 |

Финансы

 

Курс доллара к евро перешел к снижению в среду после публикации данных о динамике потребительских цен в США, указавших на их падение в мае.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце снизились на 0,1% по сравнению с апрелем и увеличились на 1,9% относительно мая 2016 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали, что первый показатель будет нулевым, а рост второго составит 2%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в мае выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% за год.

На этом фоне курс евро подскочил до $1,1260 по сравнению с $1,1202 до выхода статистики. По итогам торгов во вторник пара евро/доллар находилась на уровне $1,1211.

До публикации данных об инфляции в среду пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает MarketWatch.

Федрезерв опубликует решение по ставке в 21:00 EET, а в 21:30 EET начнется пресс-конференция главы американского Центробанка Джанет Йеллен.

Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки Федрезервом на заседании 13-14 июня почти в 100%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch биржевого оператора CME. Вместе с тем и участники рынка, и экономисты в большинстве своем считают, что это будет последнее повышение ставки в 2017 году.

"Мы ожидаем, что Федрезерв поднимет процентные ставки на заседании 13-14 июня. Но мы полагаем, что общий тон заявлений будет "голубиным", хотя сохранятся основные прогнозы процентных ставок и нормализации баланса ФРС", - говорится в обзоре аналитиков Bank of America Merrill Lynch

По мнению экспертов, общая направленность графических прогнозов (точечной диаграммы - dot plot) ФРС относительно процентной ставки не изменится.

"Если dot plot останутся неизменными, что будет указывать на еще один подъем ставки в 2017 году и три повышения в 2018 году, этого будет достаточно, чтобы оживить ожидания третьего увеличения ставки в этом году, что удержит инвесторов от сворачивания "длинных" долларовых позиций", - отмечает аналитик Iron FX Чараламбос Писсурос.

Курс доллара к иене опустился в среду до 109,58 иены против 110,07 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 123,31 иены по сравнению с 123,39 иены на закрытие предыдущей сессии.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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