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НБУ рассматривает возможность выпуска электронной гривни
13:28 14.06.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность выпуска электронной гривни на базе инновационных технологий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.
"В рамках мероприятий проекта Cashless еconomy анализируются возможности использования технологий blockchain для внедрения инновационной, высокозащищенный, эффективной и гибкой платформы, призванной удовлетворить потребности платежного рынка страны и решить проблемные вопросы в сфере безналичного оборота средств в Украине. Сейчас НБУ работает над возможностью создания такого программно-технологического решения. Его реализация позволит построить общегосударственную, прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными издержками и практически мгновенной скоростью перевода денег от одного участника другому", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на первом этапе изучается возможность пилотного внедрения прототипа платформы и инновационного платежного инструмента.
Пилотный проект планируется провести на волонтерских началах с привлечением инициативных участников платежного рынка Украины. После реализации пилотного проекта и оценки его результатов НБУ примет решение о дальнейших действиях в отношении полномасштабного развертывания платформы и последующих этапов.
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