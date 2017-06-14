Финансовые новости
- |
- 14.06.17
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0142 грн.
12:21 14.06.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
14.06.2017
|
13.06.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:30
|
6
|
3.00
|
26.0137
|
25.9975
|
11:00
|
38
|
17.20
|
26.0097
|
25.9867
|
11:30
|
58
|
29.24
|
26.0098
|
25.9915
|
12:00
|
122
|
67.14
|
26.0142
|
25.9929
|
12:30
|
|
|
|
25.9937
|
13:00
|
|
|
|
25.9939
|
13:30
|
|
|
|
25.9917
|
14:00
|
|
|
|
25.9919
|
14:30
|
|
|
|
25.9934
|
15:00
|
|
|
|
25.9937
|
15:30
|
|
|
|
25.9946
|
16:00
|
|
|
|
25.9952
|
16:30
|
|
|
|
25.9952
|
17:00
|
|
|
|
25.9952
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на 2018-2020
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин планирует уменьшить до 2020 госдолг до 55% ВВП, дефицит госбюджета - до 2% ВВП
"Наша задача в течение 2018-2020 годов - уменьшение государственного долга с 66,8% ВВП до 55% ВВП в 2020 году. Дефицит госбюджет мы хотим уменьшить с 3% до 2% ВВП", - сказал министр финансов Александр Данилюк в среду в ходе выступления на заседании правительства.
|Минфин ожидает рост ВВП до более 11% и сокращение инфляции до менее 5% в течение 3 лет
|Налог на недвижимость, призванный на десятки миллионов гривен пополнить местные бюджеты, пока свою функцию не выполняет
|Чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0142 грн.
|Курсы валют по карточным операциям на 14 июня
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.06.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 14.06.17
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 13.06.2017
|Объем торгов долларом на межбанке 13 июня увеличился на $3,5 млн до $109,3 млн
|Налог на недвижимость, призванный на десятки миллионов гривен пополнить местные бюджеты, пока свою функцию не выполняет
Это интересно
|Носимый компьютер Lenovo Legion VR PC оснащен жидкостной системой охлаждения
|Новые снимки автомобиля Tesla Model 3 демонстрируют отсутствие приборной панели и ручку АКПП с режимом автопилота
|Японию планируется полностью покрыть сетями 5G к 2023 году
|Microsoft представила игровую приставку Xbox One X. Продажи стартуют в ноябре по цене 500 долларов
|Япония планирует начать грузоперевозки на самоуправляемых судах
|Huawei грозится за пять лет стать лидером рынка ПК
|Cisco: основным "населением" интернета станут роботы