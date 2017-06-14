Объем торгов долларом на межбанке 13 июня увеличился на $3,5 млн до $109,3 млн

Во вторник, 13 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 3,5 млн долларов по сравнению с 12 июня до 109,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 22 млн долларов по сравнению с 12 июня до 165,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 7 коп. во вторник опустился на 6 коп. до 26,00 UAH/USD.