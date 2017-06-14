Золото растет в цене 14 июня в преддверии оглашения результатов заседания ФРС США

Стоимость золота растет в среду утром, поскольку инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.45 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3 доллара, или на 0,24% - до 1271,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,76% - до 16,895 доллара за унцию.

Трейдеры ожидают результатов заседания ФРС США, на котором будет принято решение по базовой ставке. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки по итогам июньского заседания в 99,6%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 92,3%. Итоги июньского заседания ФРС будут оглашены вечером в среду, 14 июня.

Инвесторы также будут искать любых намеков от Федрезерва по поводу дальнейшей монетарной политики до конца года, что может оказать значимое краткосрочное воздействие на стоимость золота, пишет газета The Wall Street Journal.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.