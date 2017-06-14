Курс доллара снижается к евро и растет к иене 14 июня в преддверии итогов заседания ФРС

Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене в среду утром, поскольку инвесторы находятся в волнительном ожидании объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.57 EET курс евро к доллару рос до 1,1218 доллара за евро с 1,1212 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 110,08 иены за доллар со 110,07 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 96,96 пункта.

Итоги двухдневного заседания ФРС США станут известны в среду, 14 июня. По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки Федрезерва по итогам июньского заседания в 99,6%. При этом неделей ранее такая вероятность оценивалась лишь в 92,3%.

По мнению старшего рыночного экономиста в Sumitomo Mitsui Trust Аяко Сера (Ayako Sera), которое приводит агентство Рейтер, больше всего инвесторы хотят знать темпы повышения процентной ставки в этом году.

"Безусловно, (итоги заседания ФРС - ред.) окажут влияние на многое, в том числе, на укрепление доллара", - заявил агентству старший инвестспециалист U.S. Bank in Helena Билл Норти (Bill Northey).