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Обвал курса доллара на межбанке 13 июня замедлился
23:22 13.06.2017 |
13 июня он потерял только 1 копейку, и зафиксировался в рамках 26,01-26,04 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк (вчера американская валюта подешевела на 9,5 копеек, а за прошлую неделю - на 25).
Чего не произошло - это фиксации курса ниже психологической отметки в 26,0 грн./$, которую предвкушали многие казначеи. Помешал Нацбанк и другие покупатели валюты, которые сегодня активизировались: сами чиновники скупились на уровне 25,99 грн./$ (на этом уровне произошло отсечение у НБУ), однако после завершения их сделок в ходе аукциона котировки и приподнялись. Как уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, доллар прибавил 3 копейки.
«После открытия торговой сессии курс доллара быстро спустился с 26,04-26,05 грн./$ к 25,98-26,0 грн./$. Такое движение котировок обнадежило покупателей валюты, которые, предвкушая избыточное предложение, не стали торопиться с покупками. О наличии профицита валюты на межбанке также могло свидетельствовать объявление Нацбанком аукциона по покупке долларов. Однако, как оказалось, избыток валюты был сегодня не таким уж большим. На аукционе Нацбанку предложили всего $27,4 млн. После аукциона доллар слегка укрепился, импортеры, не дождавшись лучшего курса, принялись закрывать свои заявки», - детализировал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Разгоряченным импортерам совсем немного не хватило продаж - именно поэтому межбанк не удержался ниже 26 грн./$. Объем долларовых сделок сократился со вчерашних $327,36 млн. до $258,68 млн.
«Думаю, снижение валютного предложения - ситуативный фактор, предложения на рынке все еще достаточно, в том числе и за счет валюты, поступающей с наличного рынка», - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Хотя есть и другая точка зрения - что вчерашние продажи были аномальными и временными.
«Сегодня объем предложенной на межбанке валюты уступал вчерашнему, при этом он вернулся к привычным для последнего времени значениям. Ситуативным было, скорее всего, вчерашнее увеличенное валютное предложение», - подтвердил Станислав Верхградский.
В целом же финансисты настроены достаточно оптимистично.
«Гривна в силу сезонных факторов будет удерживать крепкие позиции в районе 26,0 грн./$. Но каких-либо глобальных изменений на валютном рынке не ожидаем. Колебания традиционно будет останавливать НБУ, выкупая излишек доллара и пополняя золотовалютные резервы, что не даст валюте серьезно утратить позиции», - заверил Олег Куринной.
Он прогнозирует завтрашнюю торговлю межбанка в рамках 25,97-26,05 грн./$.
Похожий прогноз выдал и Станислав Верхградский.
«В среду ожидаем продолжение тренда по укреплению гривны. Вполне возможно, что гривне удастся закрепиться ниже психологической отметки 26,0 грн./$», - сказал он UBR.ua.
Казначей рассчитывает на старт торгов в рамках 26,0-26,05 грн./$, и повторный штурм отметки 26,0 грн./$.
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