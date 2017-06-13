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Информация об агентстве
Минфин 13 июня разместил гривневые ОВГЗ на 1,1 млрд гривен
17:46 13.06.2017 |
Министерство финансов во вторник, 13 июня, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа на 1 088 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Минфин продал ОВГЗ со сроком обращения 1 092 дня на 1 088,228 млн гривен под 14,64% годовых.
Также к размещению предлагались бумаги со сроком обращения 175 и 343 дня, однако проданы не были.
|Номер аукциона
|81
|82
|83
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение
UA4000196075
|Доразмещение UA4000197420
|Первичное размещение UA4000198006
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|13.06.2017
|13.06.2017
|13.06.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|14.06.2017
|14.06.2017
|14.06.2017
|Срок оплаты процентов
|13.12.2017
|Срок оплаты процентов
|13.06.2018
|Срок оплаты процентов
|12.12.2018
|Срок оплаты процентов
|12.06.2019
|Срок оплаты процентов
|11.12.2019
|Срок оплаты процентов
|10.06.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|-
|73.20
|Номинальный уровень доходности, %
|15.30
|14.44
|14.64
|Срок обращения (дней)
|175
|343
|1092
|Срок погашения
|06.12.2017
|23.05.2018
|10.06.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|0.00
|1 338 255 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|0.00
|1 088 255 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|510 000 000.00
|100 000 000.00
|1 088 255 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|0
|0
|17
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|0
|0
|11
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|0.00
|0.00
|14.80
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|0.00
|0.00
|14.60
|Установленная доходность, %
|0.00
|0.00
|14.65
|Средневзвешенная доходность, %
|0.00
|0.00
|14.64
|Поступление в бюджет, грн
|0.00
|0.00
|1 088 228 000.00
Как сообщали Українські Новини, за 5 месяцев министерство привлекло в государственный бюджет 16,098 млрд гривен и 38,1 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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