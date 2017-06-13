Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро перед итогами заседания ФРС

Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене, в то время как инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1208 доллара за евро с 1,1204 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 110 иен за доллар со 109,95 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 97 пунктов.

Итоги двухдневного заседания ФРС США станут известны в среду, 14 июня. По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки Федрезерва по итогам июньского заседания в 99,6%. При этом неделей ранее такая вероятность оценивалась лишь в 92,3%.

Инвесторы буду обращать внимание и на заявления на пресс-конференции регулятора, пишет газета The Wall Street Journal. Они могут содержать подсказки о планах регулятора относительно дальнейшего повышения ставок, а также уменьшения объема активов на балансе ФРС.

"Мы ожидаем "голубиного повышения ставок", - цитирует газета неназванных аналитиков Scotiabank. Они пояснили, что, по их оценке, повышение ставок будет сопровождаться сигналом о паузе в дальнейшем ужесточении монетарной политики, вероятно, до конца года, что может оказать давление на доллар.