ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13 июня

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 13 июня 2017 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|на 03.05
|688886.16
|377914.69
|283444.94
|22203.84
|5322.70
|на 31.05
|685429.49
|376164.69
|281426.61
|22558.20
|5279.99
|на 01.06
|684329.00
|375131.36
|281315.21
|22610.94
|5271.50
|на 07.06
|684102.06
|375131.36
|281143.79
|22568.18
|5258.73
|на 08.06
|683059.63
|373942.87
|281170.06
|22644.39
|5302.32
|на 09.06
|677624.24
|373942.87
|281030.72
|22587.11
|63.55
|на 12.06
|677517.23
|373942.87
|280992.25
|22518.63
|63.49
|на 13.06
|677340.58
|373942.87
|280685.79
|22648.56
|63.37
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 13 июня– 26,070702 грн/$1.